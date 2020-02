Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con ZeroZeroZero , la nuova produzione originale Sky a cura di Stefano Sollima ispirata all'omonimo libro di Roberto Saviano. Il viaggio di un carico di cocaina dal Messico all'Italia, e in mezzo tutte le vite toccate, direttamente o indirettamente, dalla merce più venduta al mondo. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda venerdì 28 febbraio alle 21.15, ma intanto ecco alcune anticipazioni. - Dane DeHaan, le foto più belle del protagonista di ZeroZeroZero

di Linda Avolio

ZeroZeroZero, episodio 5

Stefano viene soccorso da Italo e dai suoi uomini, ma c'è qualcosa che non va... Mentre la leadership di Don Minu è messa seriamente in discussione dai tradimenti e dalle lotte di potere intestine alla sua stessa organizzazione, i fratelli Lynwood affrontano i pericoli del deserto del Mali scortati da un gruppo di terroristi jihadisti. In ballo ormai non c'è più solo la consegna del carico, ma anche la loro stessa sopravvivenza. Per completare il loro viaggio fino a Casablanca, Emma e Chris (il cui stato di salute tra l'altro sta peggiorando a vista d'occhio) saranno costretti a stringere delle inaspettate alleanze e ad accettare dei compromessi che mai avrebbero creduto di ritrovarsi ad accettare.

ZeroZeroZero, episodio 6

Dopo essere sfuggiti ai jihadisti, Emma e Chris finalmente arrivano a Casablanca. E' fatta, possono tirare un sospiro di sollievo. O forse no? Intanto, a Monterrey, Manuel e i suoi uomini formano un esercito clandestino per conto del cartello dei Leyra: in questo modo avranno il controllo completo della città. Per Contreras, però, è sempre più difficile mantenere separata la sua vita privata dal mondo di violenza e morte in cui opera, e basterà una piccola distrazione a rischiare di mandare tutto all'aria. Le strade stanno per riempirsi, oltre che di fiumi di cocaina, anche di fiumi di sangue. E' Dio che lo vuole?

