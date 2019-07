Lunedì 29 luglio alle 21.15 per il ciclo lunedì première va in onda su Sky Cinema Uno The Predator . Il regista di Iron Man 3, Shane Black, dirige il nuovo capitolo della saga. Un Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a unire le loro forze a quelle di un gruppo di militari per combattere la minacciosa creatura.

Gli alieni tornano a dare la caccia agli umani. Dalle zone più remote dello spazio fino alle strade di periferia delle piccole città, nessuno spazio è tralasciato dai Predator. Appuntamento con The Predator lunedì 29 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Lo sniper Quinn McKenna impegnato in una missione in Messico si trova improvvisamente di fronte a un Predator. Riesce a impadronirsi del suo casco e di un copri braccio che invia al proprio domicilio come prova dell'incontro con l'alieno. Quando il pacco arriva è il figlio Rory, che soffre di una forma particolare di autismo, ad aprirlo e a mettere in funzione un dispositivo molto particolare. Intanto il Predator, che potrebbe non essere solo, fa sentire la sua presenza.

Per assicurare continuità narrativa con i film precedenti, Shane Black ha voluto nel cast (che è composto da Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera e Yvonne Strahovski) anche Jake Busey, perché interpretasse in The Predator il ruolo del figlio del personaggio interpretato da suo padre, Gary Busey, in Predator 2. Quello di Black, che come regista ha firmato titoli come Iron Man 3 e The Nice Guys, mentre come sceneggiatore è noto soprattutto per aver firmato titoli storici dell'action statunitense degli anni Novanta come la serie di Arma letale, L'ultimo boyscout e The Last Action Hero, è un vero e proprio ritorno all'universo di Predator: da attore, infatti, ha interpretato il ruolo di Rick Hawkins (uno dei militari membri della missione che li porterà a soccombere tutti, tranne Arnie, di fronte al micidiale predatore alieno) nel primo film della serie.