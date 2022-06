Mara Maionchi, dagli esordi come produttrice a Quelle brave ragazze

Classe 1941, Mara Maionchi inizia la sua carriera nel 1967 presso la casa discografica Ariston Records. Dopo due anni Mogol e Lucio Battisti fondano la Numero Uno e la chiamano a lavorare per la neonata etichetta. Da produttrice discografica a talent scout, ha portato alla ribalta numerosi big del panorama musicale italiano, da Gianna Nannini a Tiziano Ferro, per citarne solo alcuni. Tra i giudici più amati di X Factor e Italia's Got Talent, è in onda con Quelle Brave Ragazze, stasera su Sky Uno