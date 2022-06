Game of Talents al via su Sky Uno dal 13 giugno. VIDEO

Uno show spettacolare che combina divertimento e tensione in cui quello che conta è saper riconoscere il talento, più che possederlo. L'appuntamento è c on Alessandro Borghese alla conduzione e Mara Maionchi e Frank Matano capitani delle due squadre in gara. Dal 13 giugno, tutti i lunedì alle 21.15 su Sky Uno

Game of Talents, lo show in cui si fondono il guessing game e il talent show, in un crescendo di tensione e divertimento, con Alessandro Borghese alla conduzione e Mara Maionchi e Frank Matano nei panni dei capitani delle due squadre in sfida, arriva su Sky Uno. Sei puntate prodotte da Fremantle al via dal 13 giugno, ogni lunedì in prima serata.

Alessandro Borghese si toglie questa volta i panni dello chef per indossare quelli inediti del conduttore a tutto tondo, diventando il mattatore di un format che sbarca per la prima volta in Italia dopo aver esordito in Spagna nel 2019 e aver girato il mondo. Al suo fianco, Mara Maionchi e Frank Matano, una coppia consolidata dietro il tavolo di Italia’s Got Talent, capace di cogliere e valorizzare il talento in ogni sua forma.