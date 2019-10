Protagonista della quarta puntata di Mara impara: La nuova musica è stato il rapper Ernia . La regina di X Factor ha chiacchierato con lui per continuare a scoprire la musica di oggi attraverso uno dei suoi protagonisti. Mara impara: La nuova musica è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Il titolo dell’ultimo album del giovane milanese, 68, ha colpito la padrona di casa in quanto numero che rimanda inevitabilmente al fenomeno socio-culturale nato appunto negli anni a cavallo del 1968. Sapendo però che non è a quel 68 che fa riferimento il giovane musicista, gli ha chiesto spiegare a cosa fa riferimento. Ernia ha quindi raccontato che nel suo caso 68 non è il numero di un anno ma bensì di un autobus. Infatti, l’autobus numero 68 è quello che accompagnava il giovane a scuola e più in generale che collegava il suo quartiere al centro città, quando ci andava con il suo gruppo di amici, la sua banda. Proprio il quartiere è oggetto di un’altra domanda che la Maionchi pone ad Ernia. A Mara, infatti, sembra che il quartiere di origine, a differenza di quanto accade con altri colleghi del rapper, non sia molto presente nei testi delle sue canzoni. In realtà, Ernia ha spiegato che tutte le sue storie sono ambientate proprio nel suo quartiere, perciò anche lui è rimasto fedele alla tendenza dei rapper di fare del proprio luogo d’origine anche l’ambientazione delle proprie canzoni.

