Ernia pubblica 68 (Till The End) ed esce dalla confort zone

A volte i secondi capitoli hanno un senso. Dopo nemmeno un anno dall’uscita dell’album 68, torna Ernia con 68 (Till The End). Non si tratta solo di una riedizione, ma di una riedizione davvero unica che si arricchisce di ben sette brani inediti. L’album contiene tutte e 12 le tracce dell’album uscito in settembre più le nuove 7 tracce inedite ricche di featuring: Lazza, Nitro e Chadia Rodriguez. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare di questo nuovo progetto.



Come mai hai deciso di uscire con queste nuove sette tracce?

Partiamo dall'origine. 68 è stato un album molto sofferto, era il raggiungimento di un sogno e per questo è stato un album molto studiato.

Quindi questo è la ripetizione di un sogno?

Sto facendo tutto quello che sognavo da ragazzino. Su questo Ep sono molto più sciolto, ho voluto divertirmi.

Come lo hai affrontato?

È un allenamento tra il prima e il dopo, non si respirava già più con 68, l’ho preso nella prospettiva super hip hop di fare un mixtape.

Tante le collaborazioni, come sono nate?

Ho voluto collaborare con persone che conoscevo già, con amici! Nitro è un mio coetaneo, lo conosco già da prima. Mi ha detto che avrebbe voluto lavorare a qualcosa di più intimo, io avevo già una traccia glielaho proposta, ha accettato:mi piace molto il risultato.

Lazza?

Lo conosco da 10 anni, è milanese anche lui. Non avevamo mai fatto un pezzo insieme, lui è molto forte nella parte cabarettistica del rap, abbiamo voluto giocare con questo.

Chadia Rodriguez?

E' la collaborazione più inaspettata, la conosco da un paio d’anni e ho pensato che se volevo uscire dalla zona di confort e mettermi in gioco quindi dovevo andare a cerare una persona il più distante possibile da me. Bisogna andare oltre per crescere.

Con chi sarebbe la tua prossima collaborazione ideale?

Vorrei artisti diverti da me, mi piacerebbe Sfera Ebbasta, anche Capo Plaza: trovo il suo trap molto scuro, ancora vicino ai quartieri e i palazzi. Mi piacerebbe anche con i miti della mia infanzia Noiz, Jake La Furia...Finiti gli italiani poi mi piacerebbe andare all’estero, anche se queste collaborazioni in Italia non funzionano, lo farei più che altro per me.

Questo è un mixtape di passaggio: chi sei ora e dove stai andando?

Sto iniziando ad avvicinarmi al centro, per fortuna non ci sono ancora arrivato. Quando arriverò in centro poi inizierà la guerra con il resto del mondo.

Come ti vedi allo specchio?

Sicuramente Ernia post 68 è molto più sicuro dei suoi mezzi, ora so bene cosa so fare ed è arrivato il momento di uscire dalla mia confort zone.

Ti vedremo presto live?

In estate sarò in giro sia ai festival che da solo, il periodo estivo è bello perche fai tante conoscenze. Ma sarà il tour invernale la vera prova, lì capirò come sta andando tutto il mio lavoro.