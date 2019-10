Chadia Rodriguez, le canzoni famose

Chadia Rodriguez è nata nel 1998 ad Almeria, in Spagna, da madre spagnola e padre marocchino. È cresciuta a Torino, dove per diversi anni ha giocato a calcio nella squadra femminile della Juventus. A causa di un infortunio, però, ha poi dovuto abbandonare il mondo dello sport, votandosi così completamente alla musica. Oggi è protagonista della scena trap italiana, con i suoi testi sfrontati e sessualmente espliciti, che ricordano quelli delle sue colleghe americane.

Lunedì 14 ottobre Chadia sarà ospite di Mara Maionchi a “Mara impara: La nuova musica”. L’appuntamento è alle 19.55 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. In attesa di vederla, scopriamo quali sono le canzoni che l’hanno portata al successo.

1. Fumo bianco

2. Sarebbe comodo

3. Mangiauomini

4. Dale

5. Sister (Pastiglie)

Fumo bianco (da “Avere 20 anni”, 2019)

Fumo bianco è una canzone autobiografica in cui la giovane cantante descrive quella che è stata la separazione dal suo ex fidanzato. Lo stile è quello che la contraddistingue, fatto di parole dure e sfrontate unite al suo mostrarsi estremamente sicura di sé davanti agli uomini.

Sarebbe comodo (da “Avere 20 anni”, 2019)

In Sarebbe comodo Chadia Rodriguez si mette a nudo, raccontando della sua vita all’interno di una comunità e del fatto che il padre la picchiasse. La giovane artista, infatti, è convinta che il proprio dolore vada espresso, in quanto se represso fa stare peggio. La stella della trap prova liberatorio tirare fuori quello che le pesa sulla coscienza e così fa nelle sue canzoni.

Mangiauomini (da “Mangiauomini”, 2019)

Mangiauomini è il nuovo singolo di Chadia Rodriguez, uscito il 4 ottobre 2019. Il titolo è decisamente eloquente e non fa mistero dei temi trattati nel testo. L’autocelebrazione e l’empowerment femminile la fanno da padrone, in un brano in cui la cantante appare, ancora una volta, pienamente sicura di sé stessa arrivando quasi a sfidare il genere maschile, impersonato dall’uomo che frequenta e a cui si rivolge nel testo della canzone.

Dale (singolo, 2018)

Dale è il primo singolo di Chadia Rodriguez, uscito nell’aprile 2018. Il brano si può considerare come un’auto presentazione, che la giovane cantante fa di sé stessa. Una vita non facile quella della Rodriguez che si definisce “cresciuta in mezzo alla via”, per poi passare a parlare di sesso, soldi e droga, con quello stile che, già in questo primo singolo, è pienamente riconoscibile.

Sister (Pastiglie) (da “Avere 20 anni”, 2019)

Sister (Pastiglie) è un brano ispirato alla hit anni ’90 dei Prozac+ dal titolo Pastiglie, una sorta di inno, per una generazione dipendente da farmaci e sostanze di ogni tipo, più o meno legali, utilizzate all’unico scopo di raggiungere ogni sensazione possibile, dall’euforia alla tranquillità assoluta.

Guarda l'intervista di Mara Impara a Chadia Rodriguez, il 14 ottobre 2019 alle ore 19.55 solo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.