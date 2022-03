Stories, “Mara Maionchi - Vendevo antiparassitari”: domani su Sky Tg24

Bambina pestifera, studentessa terribile, lavoratrice infaticabile. E poi, alla fine, scopritrice di talenti. Nella nuova puntata del format condotto dal vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci, Mara Maionchi racconta la sua storia. Dalle origini fino a X Factor e Italia's Got Talent Condividi

È Mara Maionchi la protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, la popolare discografica e giudice di talent show quali ‘X Factor’ e ‘Italia’s Got Talent’ si racconta in “Mara Maionchi – Vendevo antiparassitari”, in onda martedì 22 marzo alle 21 su Sky TG24, e sempre disponibile On Demand. Con la regia di Francesco Venuto, l’intervista ripercorre i successi a cui ha contribuito nel corso della sua carriera pluridecennale come quelli, fra gli altri, di Lucio Battisti, Ornella Vanoni, Fabrizio De André, Gianna Nannini, indagando anche gli aspetti meno noti della sua vita privata (“Sono una moglie approssimativa e autonoma, e una madre non esemplare ma me la sono cavata”).

