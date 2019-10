La terza puntata di Mara impara: La nuova musica ha avuto come protagonisti i Coma Cose . L’amatissima produttrice discografica e guidice di X Factor ha chiacchierato con il duo per scoprire di più sulla loro musica. Mara impara: La nuova musicaè in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Mara Maionchi, incuriosita dal titolo del primo singolo del duo ha chiesto loro di spiegarle le motivazioni che stanno dietro alla scelta del nome Granata. A rispondere è stato Fausto, che di cognome all’anagrafe fa Zanardelli, ma in arte ha scelto Lama. Il musicista ha spiegato innanzitutto che essendo il loro primo singolo ciò che serviva era un nome d’impatto e Granata era perfetto in quanto rimandava ad un’esplosione, nel loro caso di energia. In secondo luogo, Fausto ha fatto riferimento ad alcuni versi presenti nella canzone, che parlano di loro quando vestiti di nero, come spesso vestono, con il viso pallido che li caratterizza ricordano scherzosamente la Juventus. In quanto tali, quindi, per dargli contro servirebbe il color granata, tipico della squadra calcistica del Torino.

In seguito, i due cantanti hanno raccontato a Mara della loro provenienza: Fausto viene dal Lago di Garda, un luogo bucolico che riconosce come diverso da Milano, seppur non lontano. Francesca, che in arte si fa chiamare California, invece viene da Pordenone.

