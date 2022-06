Stasera Quelle Brave Ragazze in mongolfiera su Granada (forse)

Nel nuovo appuntamento, giovedì 16 giugno su Sky e in streaming su NOW , Mara Maionchi , Sandra Milo e Orietta Berti arriveranno a Granada dove troveranno ad attenderle una mongolfiera , e da lassù, in volo sui tetti della città dell’Andalusia ai piedi della Sierra Nevada, dovranno compiere la nuova missione. Appuntamento tutti i giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand

Quelle Brave Ragazze ( LO SPECIALE ), nella loro pazzesca e straordinaria vacanza in terra spagnola, hanno già fatto di tutto ma le sorprese non sono ancora finite: nel nuovo appuntamento, giovedì 16 giugno su Sky e in streaming su NOW , Mara Maionchi , Sandra Milo e Orietta Berti arriveranno a Granada dove troveranno ad attenderle una mongolfiera , e da lassù, in volo sui tetti della città dell’Andalusia ai piedi della Sierra Nevada, dovranno compiere la nuova missione. Ma il viaggio dall’alto su Granada sarà più insidioso del previsto e metterà a dura prova il coraggio delle ragazze…

Il soggiorno andaluso

Il soggiorno nel capoluogo andaluso prevede poi un giro per lo shopping – sempre in compagnia del fidatissimo e fedelissimo Alessandro Livi e del suo van leopardato rosa shocking – e un nuovo appartamento da sogno in cui potranno proseguire le lunghe chiacchierate (e le ricchissime colazioni), ma soprattutto una nuova sfida, questa volta ai fornelli: impugnati padelle e mestoli, Mara, Sandra e Orietta si cimenteranno con la preparazione della tradizionale tortilla di patata. Nell’episodio di giovedì 16 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, arriverà in casa uno chef professionista che svelerà loro tutti i segreti del piatto, tra i più tipici e conosciuti di Spagna: quale delle 3 ragazze sarà più abile in cucina?

Quelle Brave Ragazze è una produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine.

Da un’idea di Mara Maionchi. Autori: Angelo Ferrari, Marta Marelli, Lorenzo Almansi, Luana Picardi, Ferdinando Sorbo. Regia: Riccardo Valotti. Produzione a cura di: Nicolò Nardini, Matteo D’Arcangelo.