Ghemon, ogni tanto, viene colpito dalla “sindrome dell’impostore” ed è questa una delle cose che ha colpito la padrona di casa, che infatti ha chiesto al musicista di spiegarle meglio di cosa si tratta. Il cantante avellinese ha quindi spiegato a Mara che questa “sindrome” è legata al suo lavoro di musicista. Infatti, il suo mestiere presuppone che le sue creazioni, ad un certo punto, vengano date in pasto al pubblico e lui, ogni tanto, teme che qualcuno, un’immaginaria “polizia artistica” ad esempio, lo possa accusare di aver copiato e si riprenda i suoi dischi d’oro, vietandogli di continuare a fare il musicista. Alla base di tutto, in realtà, c’è la paura che tutto quello che ha creato, in fondo, possa non stare in piedi. È in questo senso che Ghemon, a volte, si sente un impostore. Però, per fortuna, poi gli passa. In ogni caso, comunque, ci ha pensato Mara a tranquillizzarlo dicendogli che secondo lei tutto quello che noi ascoltiamo e viviamo ci dà delle comunicazioni, sottintendendo quindi che è normale che la musica di un’artista sia influenzata e venga contaminata da quella di altri.

