Sanremo 2019, Ghemon al Festival con "Rose viola": il testo

Si intitola “Rose viola” il brano che il rapper Ghemon presenta quest’anno al Festival di Sanremo. Si tratta della prima partecipazione dell’artista campano sul palco del teatro Ariston, pronto a ospitare al suo fianco Diodato (già in gara al Festival dello scorso anno, in coppia con il trombettista Roy Paci) e i Calibro 35 durante la serata dedicata ai duetti. Eppure, nonostante questa sia la prima volta del rapper in gara al Festival, stiamo parlando di un artista dalla carriera ultra ventennale, con all’attivo cinque dischi: il primo, risalente al 2007, è “La rivincita dei buoni”; il più recente, di due anni fa, “Mezzanotte”.

“Rose viola”: la canzone sanremese di Ghemon

Come dichiarato dallo stesso Ghemon, “Rose viola” è un brano dal significato non chiaro e dalla possibile interpretazione ai limiti dell’ermetico. Il rapper ha raccontato, nel corso del Dopo Festival, di aver scritto la canzone immaginando per sé una sorta di sensibilità femminile. Il significato non è univoco, ma può essere liberamente interpretato dall’ascoltatore. Con questa canzone l’artista campano ha dismesso (forse definitivamente) i panni del rapper, entrando sempre più nella strada più smaccatamente pop che ha imboccato già da qualche tempo. Per il momento, contrariamente a molti suoi colleghi che stanno calcando il palco dell’Ariston in questi giorni, Ghemon non ha annunciato riedizioni, antologie né dischi di inediti in cui inserire la sua “Rose viola”, che quindi dovrebbe essere pubblica semplicemente come singolo sé stante.

Il testo di “Rose viola” di Ghemon

Il brano è tra i più “swag” di questo Festival e ha come protagonisti due amanti che si incontrano, una notte, su un letto le cui lenzuola sono cosparse di rose viola. “Rose viola” che, come dichiarato dallo stesso Ghemon, potrebbero essere la metafora di altro, che ha a che fare con la sfera sessuale.

Dieci fori di proiettile nell’anima

Ed il cuore ricolmo di sassi

La strada del ritorno

L’ho segnata sulla mappa dei miei passi falsi

Frasi squisite, quelle tue,

Che ora sanno di cibo per gatti

Ma sta nel gioco delle parti

Accarezzerò le tue mille spine

Sarò fragile

Rose viola

Stese sulle lenzuola

Come tutte le notti in cui

Te ne stai da sola

Nodi in gola

Ed il trucco che cola

Come tutte le notti in cui

Proprio lui ti trova

Lo sguardo segue fiero

Nello specchio questa linea curva lungo i fianchi

Mi fai sentire nuda ancora prima di spogliarmi

Tu sei il pensiero nero che mi culla

E anche stanotte scapperai su un taxi

Com’è difficile salvarsi

Rose viola

Stese sulle lenzuola

Come tutte le notti in cui

Te ne stai da sola

Nodi in gola

Ed il trucco che cola

Come tutte le notti in cui

Proprio lui ti trova

Gli occhi perdonano

Per uno come te

Anche se dico no

Resti dentro di me

Rose viola

Stese sulle lenzuola

Come tutte le notti in cui

Te ne stai da sola

Nodi in gola

Ed il trucco che cola

Come tutte le notti in cui

Proprio lui ti trova