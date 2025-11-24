Funerali Ornella Vanoni, l'ultimo addio di Milano alla cantante. FOTO

La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Marco, a Brera, il quartiere dove l'artista ha vissuto. In segno di cordoglio dell'intera comunità milanese, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di oggi
Per la cantante, nella giornata di ieri, 23 novembre, e in quella di oggi, fino alle 13, è stata aperta la camera ardente al Piccolo Teatro Grassi di Milano (in foto). Migliaia le persone che si sono messe in fila per darle un ultimo saluto.
Tanti gli amici e le autorità, oltre a centinaia di ammiratori, arrivati nella chiesa di San Marco. Fra i presenti anche Gianna Nannini, Roberto Vecchioni, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Fra le autorità il presidente del Senato Ignazio La Russa (in foto), il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, la ministra Anna Maria Bernini e l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.
"Le canzoni diventano ritornelli della vita. Sono come i lumini in chiesa, che continuano a muovere la fiammella anche quando non vi siamo", ha detto don Luigi Garbini, durante l'omelia al funerale di Ornella Vanoni. "Ti benediciamo Signore perché ci hai dato Ornella", ha esordito. "La mia fede è troppo scossa ormai ma prego", uno dei versi citati per ricordare la sua fragilità, la sua sincerità che le ha fatto "bucare tutti gli schermi'. Appena finita l'omelia hanno risuonato le note de L'appuntamento, interpretata da Paolo Fresu con la sua tromba.
"Senza fine, sei un attimo senza fine", ha cantato, al termine della celebrazione dei funerali, sua nipote Camilla. Prima della conclusione sono intervenuti lei e il fratello Matteo che hanno ricordato quella che per loro era la nonna: "Portiamo un pezzo di te dentro di noi, è un onore".
All'uscita del feretro dalla chiesa milanese di San Marco l'organo ha iniziato a suonare Ma mi, canzone in dialetto milanese scritta da Giorgio Strehler che i presenti hanno anche accennato cantando, prima di un ulteriore applauso.