Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Ornella Vanoni camera ardente

Ornella Vanoni, aperta la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. FOTO

Musica fotogallery
3 foto
©Ansa

Le persone che vogliono omaggiare l'artista possono entrare fino alle 14, e poi ancora domani - lunedì 24 novembre - dalle 10 alle 13. Sempre domani, alle 15, si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Marco. Il sindaco Sala: "Rappresenta la milanesità intesa come la voglia di essere liberi e non condizionati sempre dal giudizio degli altri, del mainstream. Lei da questo punto di vista è stata un bellissimo esempio, una storia molto dedicata alla nostra città"

Spettacolo: Ultime gallery

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. FOTO

Musica

Le persone che vogliono omaggiare l'artista possono entrare fino alle 14, e poi ancora domani -...

3 foto
Ornella Vanoni camera ardente

Addio a Ornella Vanoni, da Vasco Rossi a Laura Pausini: le reazioni

Spettacolo

Tanti i protagonisti della musica e della televisione che hanno espresso cordoglio e dolore per...

26 foto

Call My Agent 3, CMA tra guai e nuove sfide. Foto degli episodi 3 e 4

Serie TV sky atlantic

Stefania Sandrelli cerca una nuova sfida, ma per ottenerla deve risolvere un equivoco. Il cast di...

24 foto

Moda, il verde smeraldo di tendenza per i look di Natale. FOTO

Spettacolo

Un colore sofisticato, prezioso, chic. Non si passa inosservati quando si indossa questa tonalità...

14 foto

I 30 anni di "Toy Story": 14 curiosità su uno dei cartoni più amati

Cinema

Il 22 novembre del 1995 usciva nelle sale cinematografiche americane l’inizio delle avventure...

15 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

    Spettacolo

    Rosa Chemical ha la meglio su Nancy Brilli, costretta a lasciare il programma. Barbara D’Urso...

    Apritimoda, in viaggio con Flash nella'Italia del saper fare

    Spettacolo

    Alla scoperta di luoghi nascosti e solitamente inaccessibili. Sono i laboratori e gli atelier che...

    Ornella Vanoni, l'omaggio di Annalisa ed Elodie con "L'appuntamento"

    Musica

    Durante il concerto di Annalisa al Palazzetto dello Sport di Roma, le due cantanti hanno duettato...