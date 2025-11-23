Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. FOTO

Ornella Vanoni, aperta la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. FOTO
Le persone che vogliono omaggiare l'artista possono entrare fino alle 14, e poi ancora domani - lunedì 24 novembre - dalle 10 alle 13. Sempre domani, alle 15, si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Marco. Il sindaco Sala: "Rappresenta la milanesità intesa come la voglia di essere liberi e non condizionati sempre dal giudizio degli altri, del mainstream. Lei da questo punto di vista è stata un bellissimo esempio, una storia molto dedicata alla nostra città"