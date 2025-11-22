Ornella Vanoni, chi è il figlio Cristiano Ardenzi

Nato nel 1962 dall’unione fra l’artista e l’impresario teatrale Lucio Ardenzi, ha scelto una vita lontano dai riflettori. Di lui si sa poco, non ha mai rilasciato interviste, ma è noto che ha due figli, Matteo e Camilla

Dopo la relazione con Giorgio Strehler e l’amore tormentato con Gino Paoli, Ornella Vanoni - morta il 21 novembre all’età di 91 anni - nel 1960 sposò l’impresario teatrale Lucio Ardenzi. La coppia ha avuto un figlio, Cristiano, nato nel 1962.

Chi è Cristiano Ardenzi Di Cristiano Ardenzi, per precisa scelta dei genitori e poi sua, non si sa quasi nulla, nemmeno la professione. Vanoni e Ardenzi infatti decisero di tenerlo lontano dai riflettori, un atteggiamento che poi Cristiano ha mantenuto anche da adulto: non ha profili social e non ha mai rilasciato interviste. L'unica informazione di dominio pubblico è che ha due figli, Matteo e Camilla.

Il rapporto di Ornella Vanoni con il figlio Ornella Vanoni ha raccontato in diverse interviste che il rapporto con il figlio Cristiano non è sempre stato facile. "Mio figlio è grande, grande. Abbiamo avuto un rapporto difficile come spesso accade con i figli di chi fa questo mestiere - aveva detto l'artista a Verissimo - Come attrice potevo portarlo in giro, come cantante dovevo per forza lasciarlo ai miei, questo non gli ha fatto bene". "Non puoi spiegare a un bambino che parti perché devi o vuoi lavorare. Io ho lasciato mio figlio ai nonni, che lo hanno adorato, quindi non a dei mostri però questo non lo ha capito e ci ha fatto soffrire tutti e due - ha spiegato poi a One Podcast - Io ho avuto dei terribili sensi di colpa, ho sofferto così tanto che mi sono assolta. Ne abbiamo parlato ma comunque quando il rapporto è logorato per tanti anni, è difficile che poi sia perfetto".