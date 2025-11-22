Ornella Vanoni, l'ultima apparizione televisiva il 2 novembre

La cantante era stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, e aveva scherzato sulla morte, come spesso le capitava. Ma, facendosi più seria, aveva anche parlato dei suoi problemi di salute

L’ultima volta che era apparsa in tv era stato il 2 novembre, ospite di Che tempo che fa da Fabio Fazio. E anche in quel caso, come le era capitato spesso, aveva scherzato sulla sua età, la sua salute, la sua morte. Ornella Vanoni, scomparsa venerdì 21 novembre (LE REAZIONI), aveva sempre avuto una forte vena ironica e anche in quell’occasione non aveva mancato di confermarlo.

La battuta sulle bare colorate Quella data, il 2 novembre, era stata il punto di partenza da cui iniziare a scherzare. Era il giorno dei morti e Vanoni diceva così: "Ci sono persone a cui non sai cosa regalare, perché hanno già tanto? Ho trovato delle bare colorate che nell'attesa si possono usare come cassapanca, una cosa comoda dove mettere le cose, finché non arriva il giorno in cui… Ma è un regalo utilissimo. Se non dovesse piacere? La usano come cassapanca". Era pronta ad andarsene anche lei, aveva già preparato tutto e, da Fazio, aveva raccontato di aver scelto anche la sua bara: “Quella bianca è bella, lineare”. Leggi anche Addio a Ornella Vanoni, le 5 migliori canzoni

Il discorso sul suo stato di salute Era comunque difficile immaginarsi che quella potesse essere la sua ultima apparizione pubblica. Il conduttore le aveva detto di vederla bene: “Sei in grande forma", le aveva detto. Lei però aveva risposto in maniera seria: "Sembra. Sono stata male e ho fatto convalescenza”. Le avevano detto di non muoversi e lei aveva eseguito. Ricordando di quando fumava cannabis, aveva poi aggiunto di aver smesso proprio per questioni di salute: “L'acqua nei polmoni... un casino”. Aveva poi aggiunto: “Prendo i sonniferi e faccio dei viaggi onirici”.