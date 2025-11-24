In queste ore in cui la sua voce torna a risuonare ovunque, ripercorriamo il legame profondo tra l'artista e la settima arte: dalle prime apparizioni nei musicarelli ai ruoli più intensi, dalle colonne sonore che hanno usato i suoi brani per raccontare emozioni e generazioni fino a Senza fine, il documentario che ne svela intimità, ironia e memoria. Un viaggio tra immagini, musica e identità che continua a brillare