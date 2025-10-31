Halloween 2025, i costumi vip da Paris Hilton a Elisabetta Canalis

Offerte Sky
I costumi dei vip per Halloween 2025, da Paris Hilton a Elisabetta Canalis. FOTO

11 foto
Instagram e Getty Images

La cosiddetta “notte delle streghe” si celebra il 31 ottobre ma quest’anno i festeggiamenti sono iniziati già a partire dal 21 ottobre. Victoria Justice ha ospitato uno dei primi grandi party di celeb al Bar Jubilee di Los Angeles, con una vera e propria parata di stelle travestite da paura (letteralmente). E dalle scorse ore è incominciata ufficialmente quella che sui social viene contrassegnata con il seguente hashtag: Halloweek. Ecco i travestimenti più originali delle celebrità

A cura di Camilla Sernagiotto

