Halloween, 7 serie tv horror uscite quest'anno da vedere in streaming

Grazie alle performance memorabili di Deborah Ayorinde e Pam Grier, Them – The Scare si è affermata come una delle migliori uscite del 2024. Nella seconda stagione, una detective del LAPD affronta un nuovo caso che si collega inaspettatamente al suo passato. Questa stagione si distingue per la sua intensità spaventosa e per una narrazione più complessa, rendendola ancor più efficace rispetto alla prima. Them – The Scare è disponibile in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)