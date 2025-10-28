Costumi dei vip per Halloween 2025, da Paris Hilton a Janelle Monáe

7/9 Instagram/BenPlatt

Ben Platt e Noah Galvin si sono travestiti da Hugh Hefner e da coniglietta di Playboy. Ben Platt e Noah Galvin sono due attori statunitensi, sposatisi nel 2024. Ben Platt è noto per Pitch Perfect 2 e Voices, e soprattutto per il ruolo di Evan Hansen a Broadway in Dear Evan Hansen, grazie al quale ha vinto Tony, Drama League e Grammy Award. La sua esibizione di You Will Be Found al The Today Show gli ha fatto vincere anche un Daytime Emmy. Galvin è noto soprattutto per aver interpretato Kenny O'Neal nella sitcom statunitense The Real O'Neals.

Halloween, 7 serie tv horror da vedere in streaming