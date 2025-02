20/21 Courtesy del brand

Il blush come segno di forza e femminilità e non di timidezza. Da YSL Beauty, Make Me Blush, un prodotto in polvere, dalla formula altamente pigmentata e un packaging extra-luxury, in linea con l'estetica dell'iconico brand. Un tocco di colore ricco che asalta la naturale luminosità della pelle. In foto (in alto) la tonalità 44, il rosa malva "Nude Lavalliere" che simboleggia l'Alta Moda del brand. In basso, la tonalità 54 "Berry Bang", un colore sensuale ispirato all'insegna del leggendario Studio 54