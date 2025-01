Pitti Uomo 2025, D1 MILANO presenta le sue nuove collezioni

Il Polycarbon Enamel da 37 mm presenta una cassa in policarbonato grigio freddo con finitura soft touch, che unisce stile moderno e praticità. Il quadrante è incorniciato da una lunetta in smalto lucido, creando un contrasto elegante con il policarbonato. Questo mix di materiali conferisce all’orologio un design sofisticato e casual, perfetto per ogni occasione. Il modello Nylon si presenta in nuove colorazioni fresche eleggere: azzurro polvere, blu cobalto e verde menta, ideali per ogni giorno. La lancetta dei secondi, di forte contrasto, cattura l'attenzione al centro del quadrante. Una chiusura in acciaio nero completa l'orologio. Il quadrante opaco, nella stessa tonalità della cassa, crea una continuità cromatica semplice ed elegante.

I nuovi Ultra Thin, frutto di continua ricerca nei materiali e nelle tecniche, presentano un quadrante fotosensibile che offre due estetiche in un unico prodotto. Disponibili in due dimensioni (40mme 30mm) e in due colori che cambiano all’esposizione con la luce solare. La finitura spazzolata e lucida conferisce un design innovativo e versatile, perfetto sia come oggetto di ricerca che come accessorio quotidiano.

Il nuovo modello Square si distingue per un quadrante completamente rinnovato,che abbandona ogni ornamento per focalizzarsi esclusivamente sulla finitura. La finitura circolar brushed del quadrante, cattura la lucein modo unico, creando un effetto visivo sofisticato e di forte impatto.

Il nuovo orologio AURA, presentato a Pitti, unisce l'eleganza vintage di un design rettangolare con un tocco contemporaneo. La cassa in acciaio inossidabile spazzolato, con sfaccettature lucide, ospita un quadrante monocromatico essenziale che si fonde perfettamente con il bracciale. Disponibile in cinque vibranti tonalità–grigio chiaro, grigio scuro, oro, verde e viola–il quadrante è arricchito da lancette minimaliste e una scheletratura unica su quella dei minuti, creando un perfetto equilibrio tra gioiello e orologio.

La collezione D1 Milano Chronograph unisce ingegneria di precisione e design elegante, pensata per chi cerca funzionalità e stile. Disponibile in tre varianti, Silver, Brown e Gun, ogni modello presenta casse e bracciali in acciaio in ossidabile con finitura Sandblasted, che garantisce durabilità e un tocco tattile unico. Infine, due nuovi modelli della collezione Automatica da 36mm, con quadranti verde e blu, offrono un design elegante e versatile, perfetto per ogni occasione.

D1 Milano ha anche creato uno stand per Pitti Uomo che incarna il concetto di factory creativa, con un’estetica industriale che invita i visitatori a immergersi nel processo creativo del brand. Lo stand non solo espone i prodotti, ma racconta la storia di D1 Milano, celebrando innovazione, ricerca e creatività, i pilastri del suo successo.



PADIGLIONE CAVANIGLIA 47