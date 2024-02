Unghie, idee per la manicure di San Valentino. FOTO

La festa degli innamorati ci permette di stemperare le atmosfere rigide dell'inverno con un po' di sano romanticismo. Non c'è occasione migliore per regalarsi una manicure da sfoggiare in compagnia di chi si ama ma anche per essere in tema con una bella maratona di commedie sentimentali da guardare da soli a casa sul divano. Non occorre essere tipi sdolcinati per aggiungere qualche cuore e un tocco di rosso sulle dita per rendere speciale il beauty look



A cura di Vittoria Romagnuolo