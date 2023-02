2/10

Sarà un weekend pieno di immagini a colori o in bianco e nero, realizzate a mano sulla pelle delle persone che desiderano raccontare una storia, trasmettere un’emozione o trasferire un sentimento. Molti degli artisti presenti tatueranno in "Walk in", cioè senza appuntamento: per chi lo desidera, sarà sufficiente presentarsi alla manifestazione e scegliere il soggetto

Tatuaggi, dai nomi ai caratteri giapponesi: i più richiesti