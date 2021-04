Giorgio Moroder a 81 anni condivide sui social il suo primo tatuaggio

Il produttore e compositore ha ricevuto un regalo di compleanno molto speciale dal figlio: le iniziali “GM” tatuate sul braccio Condividi:

Non è mai troppo tardi, nemmeno per un tatuaggio. Lo sa bene Giorgio Moroder che il 26 aprile ha compiuto 81 anni. Per l'occasione il figlio Alessandro ha deciso di regalargli il suo primo tatuaggio.

Giorgio Moroder, le iniziali sulla pelle "Cosa ha ricevuto in regalo per il suo compleanno un 81enne? Il suo primo tatuaggio, fatto da suo figlio" ha scritto il celebre compositore su Instagram, mostrando il risultato del tattoo: le iniziali “G” e “M” incise sulla pelle del braccio proprio dal figlio tatuatore.

Giorgio Moroder, la carriera approfondimento Oscar, le canzoni più famose che hanno vinto la statuetta Moroder è nato a Ortisei il 26 aprile 1940. È considerato uno dei musicisti più importanti della musica elettronica e della disco music. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti prestigiosi come Barbra Streisand, Britney Spears, Chaka Khan, Donna Summer, Janet Jackson, Nina Hagen, gli Sparks, David Bowie, Freddie Mercury e i Daft Punk. Ha vinto ben tre Premi Oscar: uno nel 1979 per la migliore colonna sonora col film “Fuga di mezzanotte” e altri due alla migliore canzone: nel 1984 per “Flashdance... What a Feeling” e nel 1987 per “Take My Breath Away”. Ha lavorato anche alle colonne sonore di “American Gigolò” e “Scarface”. Tra le altre cose, Moroder ha composto anche la musica per le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 e per i Giochi di Seul del 1988, oltre alla canzone “To Be Number One” per il campionato mondiale di calcio di Italia '90, in italiano “Un'estate italiana”, interpretata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini che ne scrissero il testo italiano. Nel 2008 ha scritto la canzone “Forever Friends” per le Olimpiadi di Pechino.