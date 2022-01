Motörhead, tatuaggi con ceneri di Lemmy per 2 collaboratori della band

Nel 2015, poco prima di spirare, Lemmy Kilmister dei Motörhead ha chiesto alla famiglia di inserire le proprie ceneri in svariati i proiettili da inviare poi ai suoi amici e collaboratori più stretti. Nei mesi (e negli anni) successivi alla dipartita di Ian Fraser Kilmister (questo il suo nome all'anagrafe), molti dei suoi cari si sono visti recapitare a casa, via lettera, uno dei proiettili in cui riposa il mitico cantante, bassista e leader storico che nel 1975 fondò a Londra i Motörhead. Due di coloro a cui è arrivato l'insolito pacchetto hanno deciso di aprire il proiettile contenuto per fare un gesto ancora più strong, addirittura più strong rispetto a quello di inserire le ceneri di un defunto in munizioni per armi: mescolare quelle ceneri a inchiostro per tatuaggi e marchiare sulla pelle la devozione per Lemmy. A rendersi protagonisti di questa nuova favola hard rock molto sui generis sono stati Eddie Rocha ed Emma Cederblad, rispettivamente tour manager e assistente alla produzione della band. Entrambi sono stati ripresi in un video mentre si stanno facendo tatuare con il suddetto inchiostro, quello mixato ai resti di Lemmy. La testimonianza video è stata postata dall'account ufficiale di Instagram dei Motörhead e potete guardarla in fondo a questo articolo. La didascalia recita: “Motörhead means family for life”.

I tatuaggi



approfondimento

Le ceneri di Lemmy dei Motörhead nei proiettili regalati agli amici

Rocha e Cederblad si sono fatti tatuare, rispettivamente, un ritratto di Lemmy sulla gamba e il simbolo del seme di picche sul polpaccio.

Entrambi i tatuaggi sono stati eseguiti dalla tatuatrice Stina Nyman, che ha il proprio studio in Svezia.

Nell'incredibile video postato dall’account dei Motörhead la vediamo versare le ceneri contenute nei bossoli dei proiettili ricevuti dai due collaboratori nel recipiente dell’inchiostro.



Se già l'idea di una sorta di bomboniera funebre come quella che Lemmy ha voluto spedire ai propri cari è tanto macabra quanto geniale (altro che santino di noi comuni mortali, insomma) e se già l’optare per dei proiettili che facciano da urna funeraria è abbastanza folle, diciamo che lo step successivo di questa pazzia in salsa hard rock è davvero follia pura.

Una follia che suona ancora più pura in tempi in cui stiamo assistendo a una stretta sugli inchiostri dei tatuaggi, con restrizioni che entreranno in vigore in Europa a partire da domani, 4 gennaio 2022...

Da questa data avremo norme europee più stringenti per quanto riguarda i pigmenti per tatuaggi e trucchi permanenti. Si tratta di regolamentazioni per rendere più sicura, a livello di salute, i tatuaggi. Alcune sostanze, come ad esempio il nichel e il cromo, potranno essere contenute solo in percentuali minime stabilite dalla UE, inoltre verranno prodotti anche pigmenti privi di queste sostanze (che sono tra le maggiori imputate sul banco d’accusa delle allergie, come ben sappiamo).



Quindi se da domani verrà limitato l’utilizzo di prodotti contenenti elementi ritenuti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione o “semplicemente” sostanze sensibilizzanti, corrosive e/o irritanti per pelle e occhi, sentire oggi di questa miscela d’inchiostro che - con ogni probabilità - l’Unione Europea mai approverebbe suona strano. Suona hard rock, come piaceva a Lemmy.