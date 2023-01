Fedez mostra il tattoo della rinascita sulla schiena: cosa significa

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Fedez ha mostrato il suo nuovo tatuaggio su Instagram che si aggiunge ai numerosi che già si notano sulla sua pelle ogni volta che appare sui social o in occasioni pubbliche. La new entry rappresenta un’araba fenice che si sviluppa sull’intera superficie della schiena dell’artista, marito di Chiara Ferragni che ha voluto spiegare la sua scelta collegata alla recente operazione subita per motivi di salute. Infatti Fedez si è sottoposto a un intervento per rimuovere un tumore al pancreas lo scorso anno e questa sfida ha rappresentato un momento della sua vita da non dimenticare, ma da ricordare come un ostacolo superato con il sostegno della sua famiglia e dei suoi amici.