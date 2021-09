Globi D'Oro 2021, Speravo de morì prima miglior serie tv. I VINCITORI

Aassegnati da una giuria di più di cinquanta corrispondenti dell'Associazione della Stampa Estera in Italia i Globi d'oro. Migliore serie tv "Speravo de morì prima" su Francesco Totti, interpretata da Pietro Castellitto e disponibile su Sky. Miglior film a "Le sorelle Macaluso", di Emma Dante. Daniele Luchetti premiato come miglior regista per "Lacci". Kim Rossi Stuart, Donatella Finocchiaro e Simona Malato migliori attori

«Siamo rimasti meravigliati dalla qualità dei film in concorso quest’anno – commentano i direttori artistici del premio, Claudio Lavanga e Alina Trabattoni – nonostante le difficoltà e limiti che le restrizioni del covid hanno causato sui set di tutta Italia. I film in concorso quest’anno ci hanno fatto sognare, ridere, piangere e pensare. Ancora una volta il cinema è stato il mezzo per eccellenza per l’evasione, in un momento in cui staccarsi dalla realtà, anche solo per due ore, è terapeutico e necessario