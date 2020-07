Globi D'Oro 2020, tutti i vincitori

Trionfano i film Favolacce e Volevo Nascondermi. Pierfrancesco Favino miglior attore per Hammamet. Paolo Sorrentino premiato per The New Pope, miglior serie tv

IL comitato del premio, presieduto da Alina Trabattoni di Eurovision e Claudio Lavanga di NBC News, ha spiegato con queste parole il senso di questa scelta: "Non c'è posto migliore delle sale cinematografiche per celebrare il cinema italiano, soprattutto in un momento difficile come questo. Speriamo che aver fatto entrare per primi, nelle sale chiuse durante il lockdown, i protagonisti del cinema italiano sia di buon auspicio per il futuro".

SI è conclusa la 60.ma edizione dei Globi D'Oro, I giornalisti della stampa estera accreditati in Italia hanno emesso i loro verdetti. Vista l'emergenza coronavirus,( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA ) la cerimonia si è tenuta in alcune delle sale cinematografiche di Roma ancora chiuse. Un segno di solidarietà da parte della stampa estera in questo momento così complesso e difficile per il cinema italiano

Da Favolacce a Volevo Nascondermi, la parola ai premiati

"Favolacce è un film democratico", parola dei Fratelli D'Innocenzo

Dopo l’Orso alla Berlinale i 5 Nastri D'Argento, Favolacce continua a raccogliere premi. Il film dei Fratelli D'Innocenzo (disponibile su Sky Cinema) si aggiudica il globo d'oro per la miglior regia e miglior sceneggiatura. I premi sono stati consegnati al cinema 4 Fontane è i gemelli più talentuosi di casa nostra hanno reso omaggio alla location: "Questo è un cinema che amiamo tantissimo, è come fosse un parente, siamo onorati di celebrarlo con questo premio. Scoprire come questo film sia stato riconosciuto da chi appartiene ad altre culture, riuscendo a connettersi con i temi in senso universale, è per noi motivo di grande soddisfazione”.

Per i giornalisti stranieri accreditati in Italia il miglior film è Volevo Nascondermi, la toccante biografia di Antonio Ligabue firmata da Giorgio Diritti che vede Elio Germano nei panni del noto pittore. Diritti ha ringraziato con queste parole i giornalisti: " È un grande onore ricevere questo riconoscimento che ha un enorme valore nel nostro paese e all’estero. Questo premio ha senso che sia anche una buona occasione per far ripartire il cinema, io lo sento come un segno per tutti quanti, come me, amano il cinema e amano calarsi nel silenzio per condividere un sogno, un’immaginazione, un’esperienza”.

Grazie alla sua interpretazione di Bettino Craxi in Hammamet, Pierfrancesco Favino vince il Globo come miglior attore. E il 23 luglio su Sky Cinema potrete ammirare il talento immenso di "Picchio" visto che il film sarà in onda in prima tv. Favino ha ricevuto il riconoscimento presso la sala Greenwich a Testaccio e ha motivato così la scelta:

"Ho scelto questo cinema perché è il cinema del mio quartiere, non vedo l’ora che cadano queste distanze, queste barriere, e che si torni a dire ‘zitti!’ nel buio della sala, gomito a gomito”

E anche la bravura di Valeria Bruni Tedeschi, premiata come miglior attrice per Aspromonte di Mimmo Calopresti, sarà possibile ammirarla sui canali Sky. la pellicola sarà infatti in onda sabato 18 luglio.

Valeria ha manifestato il suo entusiasmo con queste parole:

“Questo premio è stata una bella sorpresa, il film di Mimmo Calopresti lo trovo bellissimo: la nostra amicizia è fondamentale per me e questo Globo d’Oro è come un albero sul nostro cammino. Il premio è un riconoscimento, essere premiati è come ricevere delle carezze, è come incontrarsi, e per me il cinema è prima di tutto l’incontro”.

Per quanto concerne il mondo delle serie tv a trionfare è The New Pope di Paolo Sorrentino. I nove episodi della serie ambientata in Vaticano con Jude Law e John Malkovich hanno conquistato il cuore dei giornalisti stranieri.

Il regista ha commentato così la vittoria “I premi sono una gratificazione al proprio ego e ogni tanto ci vuole. Ho scelto di fare questo lavoro proprio perché non si doveva mandare nessun messaggio, io sono un intrattenitore…