Collezione Nastri d’Argento: i vincitori sono tutti On Demand

Da subito disponibili troviamo pellicole come i già citati Figli e L’immortale ( 5 curiosità sul film ): il primo ha dominato nei premi “di categoria”, aggiudicandosi quello come Miglior commedia, oltre ai riconoscimenti per il Miglior attore (Valerio Mastandrea) e la Miglior attrice in una commedia (Paola Cortellesi). Lo spin-off cinematografico di Gomorra – La serie è invece valso a Marco d’Amore il premio come Miglior regista esordiente, una grandissima soddisfazione per l’interprete di Ciro Di Marzio.

Per celebrare i vincitori di questa edizione del più antico premio italiano, assegnato dai giornalisti di settore, Sky ha reso disponibile On Demand la collezione Nastri d’Argento , un vero e proprio omaggio al grande cinema italiano contemporaneo.

approfondimento

Nastri D'Argento, i video dei vincitori

Con questi sono inoltre già presenti nella collezione Il signor Diavolo di Pupi Avati (Miglior soggetto), 5 è il numero perfetto di Igort e Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma (premiati entrambi per la Miglior attrice non protagonista, Valeria Golino) e, provenienti direttamente da Sky Prima Fila, La dea fortuna di Ferzan Özpetek e Odio l’estate di Massimo Venier (ex aequo per la Miglior colonna sonora, più Miglior attrice protagonista a Jasmine Trinca e Miglior canzone per il primo).

Ma la meraviglia di questa collezione Nastri d’argento non finisce qui: dal 10 luglio, in contemporanea con la prima tv su Sky Cinema Due, sarà disponibile la rivelazione di questo 2020 cinematografico, ovvero l’apprezzatissimo Favolacce (FOTO) dei fratelli D’Innocenzo, insignito dei premi per il Miglior film, Miglior produttore, Miglior sceneggiatura, Miglior fotografia e Migliori costumi.