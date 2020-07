Martedì 7 luglio, si registrerà presso gli Studi di Sky il videoincontro fra Gianni Canova e il regista Matteo Garrone e l'attore Massimo Ceccherini, qui anche in veste di sceneggiatore del film, che ha riproposto sul grande schermo la favola senza tempo del burattino più famoso al mondo. Registratevi (i posti sono limitati) per assistere alla diretta via Zoom in attesa di vedere la puntata integrale martedì 13 luglio alle 20.45 su Sky Cinema

Una perfetta riproposizione della favola di Carlo Collodi Ci si può ancora meravigliare e sorprendere di fronte alla favola di Pinocchio? Sì, se le chiavi della regia le ha Matteo Garrone che ha riproposto per il cinema la sua personale versione della favola di Collodi. La pellicola, uscita nel dicembre 2019 nelle sale italiane, è stata non soltanto è stata accolta dal pubblico con garnde entusiasmo e partecipazione ma è stata osannata anche dalla critica, ricevendo 15 candidature all'edizione 2020 del David di Donatello e vincendo in cinque categorie: Miglior scenografo, Miglior truccatore, Miglior costumista, Miglior acconciatore e Migliori effetti speciali visivi.

Un Geppetto e un Pinocchio meravigliosi approfondimento Pinocchio di Garrone: la recensione del film con Benigni Premi che hanno evidenziato soprattutto una ricerca estetica prossima alla perfezione, sottolineata da bellissimi paesaggi, una grandiosa fotografia, il make –up dei tanti personaggi di fantasia creati per la favola e riproposti fedelmente nel film da Garrone. E poi il cast con sugli altari il premio Oscar Roberto Benigni perfetto nel dare ironia e allegria al personaggio di Geppetto da lui interpretato alla perfezione. Come è del resto è stato perfetto Federico Ielapi che, a soli otto anni, è riuscito a dare sangue e anima al burattino più famoso del mondo.