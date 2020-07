Hammamet: un film su Craxi, ma non solo

approfondimento

Hammamet, Favino si supera nel ritratto di Bettino Craxi

Garofani e lacrime. Monetine e dolcetti. Segreti e bugie. Hammamet è un film (qui trovate le foto) fatto della materia di cui sono fatti i sogni, ma soprattutto gli incubi. Dal 45.mo congresso del partito socialista italiano, tenutosi a Milano nell'ex fabbrica dell'Ansaldo nel 1986, alla morte di Bettino Craxi avvenuta nella sua dimora tunisina il 19 gennaio del 2000, un viaggio al termine della notte di uno dei leader più discussi del Novecento Italiano. Non siamo di fronte a un biopic, a una meticolosa ricostruzione storica, a un pamphlet contro Mani Pulite. Il regista Gianni Amelio trasforma gli ultimi anni dell'ex presidente del consiglio nell'esilio forzato di un Re Lear del XX secolo. Un sovrano caduto in disgrazia, sostenuto dall'affetto di una figlia di nome Anita (Livia Rossi), come il grande amore di Garibaldi. Così tra echi risorgimentali e omaggi cinefili, Hammamet ci mostra un Craxi impegnato ad aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita. Un uomo che parla di rimpasto o magna magna di fronte a un piatto di spaghetti insieme a un ex avversario politico in pensione. Il film non esprime giudizi o sentenze, ma si concentra sugli aspetti quotidiani. Mentre sullo schermo della tv, scorrono le immagini di pellicole come Là dove scende il fiume, Le Catene della colpa, Secondo Amore, Craxi pare più interessato alle spintarelle dello show Beato tra le donne. E tra una colomba pasquale e un diabete galoppante il presidente racconta la sua verità attraverso la telecamera di Fausto (Luca Filippi), il figlio di un compagno di partito che si è ucciso per la vergogna. Sarà proprio questo personaggio misterioso che si è introdotto furtivamente nella residenza tunisina a sparigliare le carte, a rompere i fragili equilibri di quell’isolamento.