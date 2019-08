Rush

Dopo Angeli e demoni, Pierfrancesco Favino viene diretto per la seconda volta da Ron Howard. L’occasione è il film Rush, la pellicola che racconta della rivalità e amicizia tra il pilota della Ferrari, l’inglese James Hunt (Chris Hemsworth) e quello della McLaren, l’austriaco Niki Lauda (Daniel Brühl), durante gli anni settanta, l’età d’oro della Formula Uno. Nel film, Favino sarà l’imprevedibile e vitalissimo Clay Regazzoni, il famoso pilota svizzero di cui il collega Enzo Ferrari scrisse: «È uno dei piloti più rispettati e temuti dagli avversari perché il suo temperamento in gara è fra i più audaci». Una vita ricca di successi e mondanità ma anche segnata di un tragico incidente: a seguito di un grave incidente sul circuito di Long Beach nel 1980, il pilota rimase bloccato su una sedia a rotelle, ma continuò a correre in auto in competizioni come la Parigi-Dakar e fondò anche una scuola di guida veloce per disabili. Regazzoni morì in un incidente d’auto sull'autostrada A1 allo svincolo Parma-La Spezia nel 2006.