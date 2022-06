A casa tutti bene, il cast del film con Stefano Accorsi. FOTO

A casa tutti bene è un film del 2018 diretto da Gabriele Muccino, con un cast corale di importanti attori italiani. La pellicola parte da Alba e Pietro, due pensionati che per le nozze d'oro organizzano un pranzo nella loro villa insieme a figli, nipoti e familiari. A causa del maltempo però, gli ospiti non possono lasciare l'isola in cui si trova la villa, e la convivenza forzata porta a galla segreti, invidie e gelosie, facendo riemergere questioni mai risolte. Vediamo il cast del film