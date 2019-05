SFOGLIA LA GALLERY ( foto) Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi

Le dichiarazioni di Buscetta hanno consentito di svelare per la prima volta i meccanismi dell'organizzazione mafiosa così come si era strutturata dopo la sanguinosa guerra tra cosche che, a cavallo tra gli anni '70 e '80, aveva visto i Corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano prevalere sui "vecchi" boss di Santa Maria delle Grazie, comandati da Stefano Bontade.

L'ex boss "dei due mondi" (conoscitore tanto della mafia di casa nostra quanto di quella emigrata negli Stati Uniti) è stato il primo collaboratore a rivelare a Giovanni Falcone l'esistenza della "cupola" mafiosa

Al boss pentito e scomparso nell'aprile del 2000 si deve il primo racconto completo e credibile sui meccanismi e i capi della nuova mafia, quella arricchitasi coi traffici di droga e diventata antistato e centrale d'affari grazie a profonde e provate connivenze politiche

L'attrice brasiliana Maria Fernanda Cândido ha il ruolo di Cristina, la moglie di Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino

L'attore Fabrizio Ferracane interpreta Giuseppe Calò, soprannominato Pippo. Era considerato il "cassiere di Cosa nostra" perché era fortemente coinvolto nella parte finanziaria dell'organizzazione, soprattutto nel riciclaggio di denaro

Luigi lo Cascio è Salvatore Contorno, detto Totuccio, un mafioso diventato poi collaboratore di giustizia. Seguendo l'esempio di Tommaso Buscetta, Contorno decise di intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia fornendo informazioni dettagliate sugli affari interni all'associazione mafiosa. Le sue testimonianze furono cruciali nel maxiprocesso contro la mafia siciliana di Palermo e nel processo denominato Pizza connection a New York, negli anni ottanta

L'attore Nicola Calì interpreta Totò Riina, deceduto nel 2017 e considerato il capo dell'organizzazione dal 1982 fino al suo arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993. Veniva indicato anche con i soprannomi û curtu, per via della sua bassa statura, e La Belva, per indicare la sua ferocia sanguinaria

Alcune immagiini tratte dal film di Marco Bellocchio che sarà nelle sale a partire dal 23 maggio © 01 Distribution

Nella decima giornata del 72esimo Festival di Cannes arriva il film diretto da Marco Bellocchio, Il Traditore che racconta la storia del pentito di mafia e collaboratore di giustizia, Tommaso Buscetta. Nel cast Pierfancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane e Nicola Calì. Nelle sale, con 01 Distribution dal 23 maggio

Nei primi anni '80 è in corso una vera e propria guerra tra i boss della mafia siciliana per il controllo sul traffico della droga. Tommaso Buscetta, conosciuto come il “Boss dei due mondi”, fugge per nascondersi in Brasile e da lontano, assiste impotente all’uccisione di due suoi figli e del fratello a Palermo; ora lui potrebbe essere il prossimo. Arrestato ed estradato in Italia dalla polizia brasiliana, Buscetta prende una decisione che cambierà tutto per la mafia: decide di incontrare il giudice Giovanni Falcone e tradire l'eterno voto fatto a Cosa Nostra.