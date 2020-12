Tutti per 1-1 per tutti: i Moschettieri del Re divertono ed emozionano

Tornano gli eroi di Dumas in uno spettacolare film sempre diretto da Giovanni Veronesi. Nel cast Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Giulia Michelini, Guido Caprino, Anna Ferzetti, Federico Ielapi, Sara Ciocca, Giulio Scarpati e Margherita Buy. In onda il 25 dicembre in prima assoluta su Sky alle ore 21.15; disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV

Sicché al grido di Tutti per 1 - 1 per tutti (motto quanto mai opportuno di questi tempi) tornano D’Artagnan, Porthos e Athos. Ça va san dire sono più stropicciati, rispetto alla penultima, trionfale missione. E per giunta Aramis è finito a riposare tra i più. Tuttavia, sempre con la voce di Sergio Rubini, l’inventore del vestirsi a cipolla e del paradenti in truciolato si palesa anche in questo film sotto forma di lupo, pronto a dispensare dritte e consigli, specie a chi ne ha più bisogno.

Per cui è già una vittoria vedere tre militi attempati e tutt’altro che ignoti, scegliere (forse loro malgrado) la via più tortuosa, più rischiosa, più dispendiosa per compiere un “beau geste”.

“Why not?”. Con frugale spavalderia, genetica incoscienza e ineluttabile attrazione per le sfide impossibili, i desesperados del Mucchio Selvaggio, sereni come dei Buddha con gli speroni, andavano al loro destino. Parimenti, i moschettieri immaginati dalla penna di Dumas e trasfigurati dalla cinepresa di Giovanni Veronesi cavalcano verso la loro ultima missione (ammesso che sia davvero l’ultima). Certo, rispetto alla ferocia e alla determinazione dei cowboy filmati da Peckinpah, i nostri guasconi risultano più melliflui, disincantati e un filo più cialtroni. Come scriveva Flaiano, “L’italiano corre in soccorso dei vincitori”. E nel film, questi personaggi, al netto dell'origine letteraria transalpina, sono epigoni della commedia all'italiana.

Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco PaPaleo, eroi di un sogno

Più fiabesco e meno ancorato al modello monicelliano dell’armata Brancaleone rispetto alla precedente pellicola, “Tutti per 1 – 1 per tutti” non è sequel in senso stretto, ma un’avventura autonoma, in cui passato e presente dialogano in maniera più efficace e diretta.

Il punto di forza di tutta l’operazione si conferma, ancora una volta, il cast assolutamente centrato. È impossibile non scompisciarsi quando Pierfrancesco Favino sciorina improbabili massime sgrammaticate e condite dalla consueta cadenza franzosa. Già confondere papille con pupille fa ridere di suo, al pari della confusione tra budella, bidella e sorella, per tacere di quando “Picchio” favella in inglese slang come un rapper nero della East Coast. E Valerio Mastandrea non è da meno. Il suo Porthos, scazzatissimo, anela la pensione dopo 35 anni di contributi pagati. Un eroe smagato, disilluso, dolente, però pronto alla pugna, quando qualcuno si permette di dargli del codardo, specie se l’insulto viene da un inglese. Last, but not least, l’Athos di Rocco Papaleo diverte e piace in un crescendo di “trick-track e putipù”. Insomma, al netto della lordosi e delle ginocchia che fanno giacomo giacomo, i tre moschettieri se la giocano, in barba all’anagrafe e alla malinconia. Sono condottieri, con tante macchie e qualche paura, ma sempre al servizio della Regina, incline all’alzata di gomito, interpretata da una deliziosa Margherita Buy. E chissenefrega, poi arriveranno direttamente dall’Inghilterra, 7 agenti con licenza di uccidere pronti a sostituire i nostri infiacchiti eroi. Il prefisso 00, vince solo nei film di James Bond.

Anche perchè, questi 3 moschettieri posseggono insospettate doti canore, esplicate in un canto sardo, degno di un talent show.