Tutti per 1 - 1 per tutti, il cast si racconta a Sky TG24

L’amore, la fantasia, la libertà. Sono questi i temi principali di una pellicola quasi involontariamente attuale “ Tutti per 1- 1 per tutti ” di Giovanni Veronesi. Con un salto indietro nel tempo di un po' di secoli, ritroviamo i Moschettieri di Dumas raccontati con brio, intelligenza e molte risate, in chiave fiabesca. Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo tornano a vestire i panni di D’Artagnan, Porthos e Athos affiancati da Margherita Buy, Giulia Michelini, Guido Caprino, Anna Ferzetti, Giulio Scarpati e i piccoli Sara Ciocca e Federico Iealapi. E’ l’amore tra questi due bambini, osteggiato dagli adulti, che muoverà tutto il film e tutte le avventure che dovranno affrontare i fedelissimi Moschettieri, in un eterno dubbio tra la fedeltà alla corona e la voglia di libertà.

Amicizia nel film che è fondata su una profonda amicizia nella vita anche se Mastandrea sottolinea con sarcasmo come “ci si vuole bene saltuariamente e con moderato entusiasmo” perché come conferma Favino “il segreto è vedersi poco ma sentirsi spesso”. Il capo dei Moschettieri è Papaleo che racconta come in fondo il suo Athos un po' gli assomigli perché è un uomo “che tende a rispettare le regole”. “Siamo tutti traghettati dalla fantasia”, dice il regista Veronesi “anche se per fare un film così impegnativo ci vuole molto rigore e molta serietà”. “Se non mi nutrissi di fantasia, conclude Favino, non avrei scelto questo mestiere, perché ancora adesso è grazie all’immaginazione che riesco a difendermi dalle ansie e dalle cose che non so gestire”. Una nuova missione aspetta i Moschettieri, che tra vari acciacchi dovuti al tempo che passa, riusciranno, forse, a trovare la strada giusta verso la prossima avventura in un film per tutta la famiglia ma con una particolare dedica ai bambini "che in questo periodo difficile sono stati messi a dura prova", concludono tutti.