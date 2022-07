Corro da te, il film con Miriam Leone e Favino arriva su Sky e NOW

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone sono i protagonisti di questa commedia brillante e divertente diretta da Riccardo Milani. Appuntamento lunedì 4 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in streaming su NOW e disponibile on demand

Un film di Riccardo Milani - remake del film francese Tutti in piedi - che, dopo il grande successo di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, torna dietro la macchina da presa per dirigere Pierfrancesco Favino e Miriam Leone . Con loro nel cast Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Andrea Pennacchi, Carlo De Ruggieri, Giulio Base , con l’amichevole partecipazione di Piera Degli Esposti e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido .

Arriva in prima tv su Sky CORRO DA TE, commedia brillante e divertente che con un tocco delicato racconta il tema della disabilità

La trama

Bello, sportivo, single incallito e seduttore seriale, Gianni è un quasi cinquantenne in carriera a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta tra i suoi testimonial i più grandi atleti del momento. Disposto a tutto pur di conquistare la giovane donna di turno, per una serie di circostanze arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle – questa volta puntando tutto sulla pietà, per lui l’unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile. Ma quando incontra Chiara, una donna solare e dinamica, musicista per lavoro e tennista per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica, inizia a provare per lei tutt’altro tipo di sentimenti. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l’amore, la disabilità in sé. Imparerà che l’unico vero handicap è l’assenza di forza d’animo, per ritrovarsi infine totalmente cambiato sia come uomo che come businessman.

CORRO DA TE – Lunedì 4 luglio in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, anche disponibile on demand.