Arriva in sala dal 17 marzo il nuovo film di Riccardo Milani che unisce per la prima volta insieme Miriam Leone e Pierfrancesco Favino. Dissacrante e spiazzante, ma anche piena di risate, è una pellicola pensata nella piena tradizione della commedia all'italiana

Riccardo Milani presenta “Corro da te” (tratto dal film francese “Tout le monde debout” di Franck Dubosc”) lavorando per la prima volta con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone e facendo lavorare insieme, per la prima volta, i due attori. Una pellicola che parla di disabilità, della difficoltà dell’accettare il diverso e di come la forza non sia, necessariamente, nella prestanza fisica. Favino interpreta un uomo di successo, scapolo impenitente, narciso ed egoista che fingendosi sulla sedia a rotelle cerca di conquistare Chiara (interpretata da Miriam Leone) una ragazza che ha perso l'uso delle gambe dopo un incidente automobilistico. Tra i due, quello che imparerà qualcosa di nuovo sulla vita sarà chi credeva di sapere già tutto. Ecco che cosa ci hanno raccontato. MIRIAM LEONE E PIERFRANCESCO FAVINO Pierfrancesco, possiamo dire che interpreti il ruolo di un uomo disturbante, decisamente cinico ed egoista? “Assolutamente si, certo. Sono orgoglioso di aver dato voce al cinismo che tutti quanti noi abbiamo e che spesso è soffocato dal nostro buonismo. Direi che è un personaggio che incarna quanto di peggio c’è nella nostra società per il suo narcisismo, per la sua ossessione verso il successo, la giovinezza e i soldi, così come la sua collezione di conquiste femminili. Diciamo che non è propriamente una persona che incarna i valori di una volta! Però avevamo bisogno di un uomo così, che viene direttamente dalla commedia all’italiana, per fare questo film e fargli fare il salto che fa dopo aver incontrato il personaggio di Miriam”. Miriam il tuo personaggio dice parlando alla sorella e riferendosi al personaggio di Favino: “Lui mi guarda come si guarda una donna”. Allora ti chiedo, così come la bellezza sta negli occhi di chi guarda, possiamo dire che sia così anche nella disabilità? “Sicuramente mi verrebbe da dire che il disagio è negli occhi di chi guarda. Avendo vissuto in carrozzina in diverse situazioni per preparami al film, devo dire che ho notato spesso uno sguardo completamente diverso su di me. Quello sguardo dall’alto verso il basso e poi la voltata di testa per cercare qualcuno con cui condividere l'imbarazzo del fatto di trovarsi di fronte a un disabile. Tutto questo mi ha fatto capire come sia importante mettersi nei panni degli altri e superare così le nostre paure. Il diverso insomma siamo anche noi, siamo tutti noi, e questo è l’insegnamento più grande che ricevo da mestiere di attrice”.

A entrambi chiedo: cosa vi ha fatto maggiormente decidere di scegliere questo film? Favino:" Sicuramente l'idea di lavorare con Riccardo Milani e Miriam Leone ma anche la voglia di lavorare ad una storia un po' scorretta e il fatto di poter parlare delle cose come si chiamano. Avevo anche voglia di poter lavorare insieme alle associazioni di disabili. Credo che in un momento di "iper correttismo" e di tentativo di ripulire ogni cosa, nominare finalmente le cose per come si chiamano può sembrare un gesto rivoluzionario." Leone: "Anche per me la molla è stata sicuramente l'idea di lavorare con Riccardo e Pierfrancesco, e di lavorare a una sceneggiatura del genere. Credo poi che ci sia un grande equivoco nella nostra società che scambia la prestanza e l'aggressività, per forza. Ecco un personaggio come quello di Chiara che sembra docile e solare, in realtà esprime una forza straordinaria. Il film ci ricorda la grande forza che ci può essere nella dolcezza, o nel fingersi a volte anche meno intelligenti di quello che si è pur di essere felici." RICCARDO MILANI Hai fatto, come sempre riesci a fare, un film molto delicato trattando un tema così spinoso come la disabilità. C'era qualcosa che ti preoccupava particolarmente? Magari come sarebbe stato percepito dal pubblico? "La mia preoccupazione era solo quella di mettere in scena bene, in maniera adeguata e con un briciolo di realismo, l'argomento. Ci è stato dato un aiuto molto prezioso da alcune associazioni di disabili che ci hanno seguito sia nella preparazione che nelle riprese (aiutando soprattutto Miriam Leone). Ecco mi preoccupavo che ci fosse adeguatezza in questo e che ci fosse da parte nostra una messa in scena credibile. I problemi a monte li avevamo superati nel momento in cui avevamo deciso di fare questo film su questo argomento. Non volevamo essere politicamente troppo corretti, volevamo andare magari un po' oltre e avevamo voglia anche di raccontare questa storia nel nostro paese in una chiave di commedia. Volevamo cercare di far ridere molto il pubblico su una storia che aveva come elemento portante anche la disabilità".