Pierfrancesco Favino alla Festa del cinema di Roma. L'intervista

Un Pierfrancesco Favino in versione romantica è il protagonista del film Promises , diretto da Amanda Sthers, al cinema dal 18 novembre. L’attore romano ha presentato il film alla Festa del cinema di Roma e in questa occasione si è concesso una chiacchierata con l’inviata di Sky TG24, Denise Negri. “Io nella vita sarei anche una persona romantica, quindi mi è stata data l’opportunità di far vedere questo aspetto e ne sono contento. Finalmente faccio un film romantico in cui si piange”. Guarda l'intervista nel video in alto su questa pagina.

Amore e promesse

Una pellicola che parla d’amore e promesse, quelle mantenute e quelle non mantenute, di amori che potevano essere e poi non sono. “Parla anche del tempo – racconta Favino – di quando queste cose arrivano nel momento sbagliato e parla anche dei maschi non giudicandoli, guardandoli soprattutto dal punto di vista di una donna in una maniera molto empatica”.