Pierfrancesco Favino leggerà alla messa in Vaticano di papa Francesco

Pierfrancesco Favino sarà tra i lettori della speciale messa che papa Francesco terrà domani in Vaticano. Il 24 gennaio è la data in cui si celebrerà la seconda edizione della Domenica della Parola di Dio, occasione per la quale ci sarà una funzione tenuta dal pontefice con la presenza di un gruppo ristretto di persone tra cui l’attore de Il traditore, Hammamet, Romanzo criminale e Padrenostro, tra gli altri.

Nel rispetto delle restrizioni previste per contenere il contagio da Covid-19, la messa vedrà la presenza di circa un centinaio di fedeli, distanziati come previsto dal Dpcm in vigore. La funzione si terrà presso la Basilica di San Pietro, alle 10 all'Altare della Cattedra.

Pierfrancesco Favino (e non solo) tra i lettori

Come informa una nota del Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione, nel corso della funzione religiosa saranno previste letture dei passi biblici tenute dall'attore Pierfrancesco Favino, da un giornalista della Rai, da due studenti e da una persona non vedente che leggerà in Braille il brano della Bibbia.

La consegna di un’edizione speciale della Bibbia

Terminata la funzione religiosa, papa Francesco procederà con la consegna di alcune copie di un'edizione speciale della Bibbia, fatta realizzare appositamente per questa occasione. Le copie verranno regalate ad alcune categorie di persone che rappresenterebbero la varietà del Popolo di Dio. Tra queste ci sarà anche il calciatore della AS Roma Lorenzo Pellegrini assieme alla propria famiglia; una studentessa dell'Istituto Biblico originaria del Pakistan che si specializza in Scienze bibliche e un seminarista dal Sud Sudan prossimo a ricevere il ministero del lettorato.

Anche l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie Infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), riceverà la Bibbia in edizione particolare creata per questa funzione. Il papa consegnerà il Vangelo di Marco in Braille a una persona non vedente, il lettore che leggerà in alfabeto Braille un passo durante la funzione. Non è la prima volta che un non vedente legge durante una cerimonia papale. Era già accaduto il 24 settembre 2011 a Erfurt, nella Domplatz (Piazza del Duomo) durante un viaggio in Germania di Benedetto XVI. Ben lontani dai tempi pandemici di oggi, in quell’occasione erano presenti nella piazza circa 28mila persone.