8/13

L'attore Nicola Calì interpreta Totò Riina, deceduto nel 2017 e considerato il capo dell'organizzazione dal 1982 fino al suo arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993. Veniva indicato anche con i soprannomi û curtu, per via della sua bassa statura, e La Belva, per indicare la sua ferocia sanguinaria