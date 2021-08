Un cortometraggio d'autore per sensibilizzare il pubblico e invitare gli italiani a tornare al cinema: l'iniziativa, realizzata dal Ministero della Cultura in collaborazione con ANICA, ANEC e Cinecittà, è stata lanciata alla vigilia dell'inaugurazione della 78° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ( SPECIALE SKY TG24 ).

Hanno partecipato Barbara Bobulova, Paolo Calabresi, Pierfrancesco Favino, Anna Foglietta, Elio Germano, Edoardo Leo, Giulia Michelini, Claudia Napolitano, Alice Pagani, Lillo Petrolo, Michele Placido, Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini, Greta Scarano, Sara Serraiocco, Alessandro Siani, Toni Servillo, Giuseppe Tornatore e Luka Zunic. Il corto, diretto da Vincenzo Alfieri che l'ha scritto con Federico Mauro, racconta il pomeriggio di una giovane coppia (Claudia Napolitano e Luka Zunic) che, recandosi al cinema per vedere un film, incontra con grande sorpresa i volti di attrici, attori e registi italiani nelle vesti delle più disparate professionalità impegnate nelle sale cinematografiche: Edoardo Leo e Greta Scarano sono anche loro in fila come semplici spettatori, Alessandro Siani è alla cassa insieme a Giulia Michelini e Sara Serraiocco, Lillo Petrolo e Paolo Calabresi sono al bar per vendere bibite e pop corn, Elio Germano è l’addetto alle pulizie, mentre Pierfrancesco Favino e Anna Foglietta sono impegnati nel controllo dei biglietti prima dell’ingresso. Con la citazione di “Nuovo Cinema Paradiso” da parte di Giuseppe Tornatore nel ruolo del proiezionista che spegne le luci, accende lo schermo e proietta lo spettacolo per uno spettatore d'eccezione che ha il volto di Toni Servillo.