Corro da te, il cast del film con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino

2/16

Ma quando Gianni incontra Chiara, (Miriam Leone) una donna solare e dinamica, musicista per lavoro e tennista per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica, inizia a provare per lei tutt’altro tipo di sentimenti. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l’amore, la disabilità in sé. Imparerà che l’unico vero handicap èl’assenza di forza d’animo, per ritrovarsi infine totalmente cambiato sia come uomo che come businessman