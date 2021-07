5/10

Per Justin e Hailey Bieber l’inizio della loro love story è stato abbastanza complicato. Dopo essere stati insieme per qualche mese nel 2016, si sono lasciati in maniera non proprio pacifica. Come ha raccontato la modella tempo dopo, "non ci siamo rivolti la parola per circa un anno. Non eravamo amici, anzi era tutto piuttosto imbarazzante". Poi nel 2018 Justin ha capito che gli mancava terribilmente la sua ex.

Justin e Hailey Bieber, incontro con i Macron a Parigi