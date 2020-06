Perché Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi?

approfondimento

Belen Rodriguez su Instagram: "Sono giornate veramente complicate"

Sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono state fatte diverse supposizioni (e anche qualche illazione). A fare una ricostruzione dell’accaduto è stato però il settimanale Oggi, che ha parlato di una convivenza forzata e di un litigio che tutto il palazzo di zona Moscova avrebbe sentito.

Secondo quanto riportato, infatti, i due si sarebbero trovati “imprigionati” nella convivenza forzata dovuta al lockdown senza aver avuto il tempo né la possibilità di curare le vecchie ferite rimaste aperte. “Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza. A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro. Da lì si interrompono le comunicazioni" scrive il settimanale, che rivela anche un'accesa discussione avvenuta tra le mura della loro casa.

Dopo quel litigio, Stefano De Martino è volato a Napoli per registrare le nuove puntate di “Made in Sud”, il programma che conduce. E tutto sarebbe peggiorato. “Giovedì 21 maggio Stefano rientra a Milano e, anzichè volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, nel quartiere Isola. Venerdì 22 non va a trovare la compagna. Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli” si legge su Oggi.

Ma c’è stato anche chi ha parlato di un presunto tradimento di Stefano De Martino, che ha scatenato gli increduli e i poco gentili commenti sul suo profilo Instagram. "A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu ti accorga per davvero di come stanno le cose. Ed è giusto che così sia... Così si impara" ha risposto Belen ad una fan che tentava di confortarla, quasi a voler confermare quelle voci. Mentre, a chi si è detto incredulo di quella infedeltà, ha risposto: “Dillo a me…”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, gesti e parole

Il gesto più eclatante? L’ha fatto Belen. Che, in una sua Instagram story, ha condiviso un’inquadratura tv di Stefano De Martino col commento: “Perfidia”. Ne è passato di tempo da quando, i due, hanno pubblicato un video in cui si allenavano insieme coi guantoni: era lo scorso 30 marzo, giorno dell’ultimo post di coppia. Ora, la showgirl si è persino tolta la fede: lo si vede bene nella foto che ha condiviso, dove è sull’indice anziché sull’anulare. In altre foto e in altri video, l’anello è addirittura sparito.

E De Martino? «Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata» ha dichiarato, nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.