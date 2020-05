Belen Rodriguez conferma su Instagram la crisi con Stefano De Martino

Un lungo messaggio per parlare a cuore aperto al pubblico, Belen Rodriguez ha commentato gli articoli riguardanti la presunta crisi con Stefano De Martino: “Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna che soffre come tutte le altre”

Dopo le numerose voci su una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la showgirl argentina ha pubblicato un video in cui ha raccontato ai fan le difficoltà affrontate in questo periodo.

Belen Rodriguez, classe 1984, ha parlato a cuore aperto in un lungo filmato sul suo profilo Instagram che conta più di nove milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita, questo l'incipit del messaggio: “Allora, prendo un po’ di forza perché sinceramente non ho mai fatto una storia del genere, sono un po’ nervosa. Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate".

Belen Rodriguez: “Non ho più pazienza per comportamenti del genere”

La showgirl (FOTO) ha dichiarato: “Sono stanca di veder articoli online, purtroppo parliamo sempre di gossip ma fa parte del mio lavoro quindi non posso scappare e lo devo anche accettare e rispettare, che travisano e cambiano completamente la situazione. Questo è un momento difficile per me, molto, anche perché non me lo aspettavo".

In seguito Belen Rodriguez ha aggiunto: “Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo illazioni sul mio conto non ci sto più. Quindi, se sono in giro per la città e per casualità arrivano delle persone non è assolutamente colpa mia, né una responsabilità mia, né una cosa organizzata da parte mia, mi conoscete abbastanza bene e sapete che le cose non le ho mai organizzate, odio la gente calcolatrice, chi organizza le cose a tavolino e chi si spaccia per ciò che non è, non ho più pazienza per comportamenti del genere”.

Belen Rodriguez: “A un certo punto bisogna dare le spiegazioni”

Belen Rodriguez ha continuato: “Per tutto il resto, quando e se me la sentirò, ma comunque lo farò perché sono un personaggio pubblico, a un certo punto bisognerà dare spiegazioni e raccontare come stanno le cose perché altrimenti se ne occupano gli altri. A me questo non sta più bene perché non ho più vent’anni e sono una mamma e ho delle responsabilità”.

Infine, la showgirl ha concluso: “Quindi, è normale che se una persona non è molto felice, suo fratello e la sua famiglia la prendano per mano per portarla in un ristorante a bere un sano bicchiere di vino per farle spuntare un sorriso".