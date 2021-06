Cardi B mamma bis: la gravidanza svelata sul palco dei BET Awards

Cardi B ha rivelato di essere incinta sul palco dei BET Awards, dove si è esibita con i Migos , gruppo del compagno. L'artista indossava un abito tempestato di cristalli, che lasciava scoperto il pancione. Poi, per annunciare la dolce attesa anche via social, Cardi B ha pubblicato una foto con il pancione e il seno nudo, pitturati di bianco. “2” ha scritto nella didascalia. Una notizia decisamente sorprendente visti gli alti e bassi nella relazione tra Belcalis Marlenis Almánzar, vero nome di Cardi B, e Kiari Kendrell Cephus alias Offset. A giudicare dalla grandezza del pancione la gravidanza sembra ormai inoltrata, ma la coppia non ha voluto ancora rivelare il sesso del secondogenito.

I due rapper si sono sposati in gran segreto il 20 settembre del 2017 e nel giugno 2018 sono diventati genitori di una bambina: Kulture Kiari Cephus . Offset è papà anche di Jordan, 11 anni, Kalea Marie e Kody, 6 anni, nati da precedenti relazioni. Solo sei mesi dopo la nascita della piccola Kulture, Cardi B durante un concerto aveva annunciato la separazione dal marito , dovuta, secondo alcune voci, alle infedeltà di lui. Dopo poco, però, lui era riuscito a riconquistarla. Nel settembre 2020, un'altra rottura: la rapper aveva presentato le carte del divorzio nel tribunale della contea di Fulton, in Georgia. Solo due mesi dopo, però, la crisi è rientrata e i due sono tornati insieme.

Cardi B in “Fast&Furious 9”

approfondimento

Intanto dal 18 agosto potremo vedere Cardi B al cinema nei panni di attrice. La rapper, infatti, è nel cast di “Fast&Furious 9”. In una video intervista per promuovere il film, Cardi B ha parlato di come ha reagito quando è stata contattata da Vin Diesel per unirsi al film: "Vin Diesel mi ha contattato e mi ha parlato di un ruolo. E io ho reagito: 'È fot**tamente Fast and Furious! Portatemi lì, mettimi su un aereo!'”. E poi ancora: “"Stare vicino a Vin, è così carino e così divertente. Mi ha fatto sentire così a mio agio che ero così elettrizzata. È uno tosto!”. Infine Cardi ha parlato del suo personaggio, Leysa. “Mi piace il fatto di rappresentare una donna così potente e forte. È proprio una st**nza. Ho un piccolo asso nella manica per voi”.