Nel mondo le varianti del Covid che dominano in questo momento sono la ricombinante XBB e le sue discendenti. Lo sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale questa famiglia, e in particolare la più diffusa delle sue 'figlie', Kraken (XBB.1.5), stanno crescendo in termini di prevalenza un po' ovunque e sono già "diventate dominanti in 5 delle 6 regioni dell'Oms"

