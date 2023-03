Influenza, perché i casi non calano? Cosa dicono gli esperti

9/9 ©Ansa

I DATI PER FASCIA D’ETÀ – Nella settimana analizzata, l'incidenza delle sindromi simil-influenzali si è attestata a 8,19 casi per mille abitanti (rispetto a 8 della settimana precedente), un valore che mette l'Italia in una condizione di bassa intensità dell'epidemia influenzale. L'incidenza è pari a 22,06 casi per mille nella fascia di età 0-4 anni, 11,33 in quella 5-14, 7,77 per mille in quella 15-64 anni e 3,58 negli over-65. I tassi sono in calo in tutte le fasce di età salvo che in quella compresa tra i 5 e i 14 anni

Triplendemia dei bambini: cos'è e come difenderli dal contagio